Marcelo Rebelo de Sousa inaugura Savoy Palace a 27 de Março

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai inaugurar, a 27 de Março, o novo Savoy, hotel do empresário Avelino Farinha.

O DIÁRIO apurou que o investidor privado aproveitou o facto do Chefe do Estado vir ao parlamento madeirense nesse mesmo dia, para participar na Sessão Solene dos ‘600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo’, para dessa forma concretizar uma cerimónia adiada - e que devia ter ocorrido após as ‘Regionais’ de Setembro passado - e promover um momento festivo, composto por várias atracções.

O polémico novo hotel da Savoy Signature, o Savoy Palace, abriu oficialmente portas em Julho de 2019. O resort de 5 estrelas localizado no Funchal, tem 309 quartos e 43 suites, destacando-se 14 pool suites e duas suites presidenciais com piscina, um spa de 3000 m2, 6 piscinas (incluindo duas infinitas no cimo do edifício), 8 restaurantes e bares e sala de conferência com capacidade de até 1000 pessoas.

Assinado pela designer de interiores madeirense, Nini Andrade de Silva, e pela RH+ Arquitectos, o interior do hotel é uma homenagem à Ilha da Madeira, espelhando as suas características únicas através de pormenores como a floresta Laurissilva, as magníficas grutas do SPA, o bordado de madeira presente no lobby e nos quartos e a vista do céu e das estrelas proporcionada pelo Bar situado nos últimos pisos.