Numa nota dirigida à imprensa, o Mais Porto Santo reage às declarações da autarquia porto-santense que, conforme noticiou o DIÁRIO, criticou a postura do Movimento, desde o início da pandemia de Covid-19,

“Segundo o comunicado que virou notícia, o gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal diz que este é ‘o tempo de acção e de trabalho’ e não é altura de ‘combate político ou política baixa, barata e demagógica’.

Ora, ‘política baixa, barata e demogógica’ pratica a autarquia quando vem pedir à oposição ‘estudos económico-financeiros e de impacto’ da Covid-19 quando sabe que não é esse o papel da oposição mas antes, como faz o Mais Porto Santo, apresentar propostas perante a inércia da autarquia”, revida o Movimento.

No mesmo comunicado, tece duras críticas às medidas adoptadas pelo executivo local. “Limitam-se a plagiar medidas adoptadas por outros Municípios, algumas delas de duvidosa eficácia, como a desinfecção das ruas por onde não passa, actualmente, vivalma”, atira o Mais Porto Santo, sublinhando que “numa atitude proactiva” tem justamente “sugerido ideias a adoptar pelo município para mitigar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus junto das famílias e das empresas do Porto Santo”.

Concretamente refere-se à ligação aérea Funchal/Porto Santo, entretanto suspensa pela Binter.” Diz o Município que é contraproducente o Mais Porto Santo reclamar a sua reposição na actual conjuntura. Será? Então o Sr. primeiro-ministro está errado quando ordenou à TAP que substituísse a SATA na ligação à ilha açoriana da Terceira!”, questiona o Movimento.

Ainda relativamente às acusações da autarquia, de que as propostas do Mais Porto Santo só servem para “baralhar e atrapalhar” o trabalho em prol das pessoas e das empresas locais, responde que estas servem “antes para as ajudar”.

“Não se tratam de ‘esquemas e debates políticos estéreis, que nada beneficiam a população’, mas que são feitas em nome dessa mesma população. O compromisso do Mais Porto Santo é, não só, com os 452 eleitores que, nas Autárquicas de 2017, deram o seu voto ao Movimento, mas com toda a restante população. Ou será que, mesmo depois do ‘arranjinho’ feito recentemente no actual executivo autárquico, o PSD já está preocupado com as Autárquicas de 2021, sabendo que em 2017 ganhou a Câmara com apenas 32 votos de diferença?”, remata a nota.