Mais Porto Santo denuncia inactividade da Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade

Através de um comunicado de imprensa enviado à redacção, o Movimento Mais Porto Santo lamenta que, numa altura em que era mais precisa, a Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, esteja sem qualquer actividade aparente.

“Em contexto de pandemia -e quando outras Casas do Povo da Região são parceiras, inclusivamente, na gestão do fundo de emergência criado por causa da covid-19- a congénere do Porto Santo vê as oportunidades passar ao lado, com a conivência do Governo Regional”, diz.

O Mais Porto Santo “lembra, por exemplo, que as Casas do Povo da Camacha, São Roque e São Gonçalo são parceiras escolhidas pela Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania para gerir verbas do Fundo de Emergência para Apoio Social para aqueles que estão em situação de lay-off, ficaram desempregados ou sofreram perdas de rendimento motivadas pela pandemia covid-19”.

“Além disso, em contraciclo com a inactividade, a Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade, acaba de ser abonada com uma verba de 2.625,00€ (prossecução das suas actividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural) +7.375,00€ (funcionamento e custos fixos), conforme se atesta pelas Resoluções n.º 216/2020 e 2017/2020 do Conselho de Governo Regional publicada a 24 de abril de 2020, no JORAM, onde se dá conta dos 37 contratos-programa celebrados com as Casas do Povo”, acrescenta.

O Mais Porto Santo pede ainda que “a Casa do Povo seja mais proactiva e não se limite a torneios de pesca desportiva, a abrir as suas portas ao Conservatório de Música através de protocolo ou à Banda Filarmónica, fundada em 1986, ela própria algo moribunda na actualidade”.

“À Casa do Povo compete a salvaguarda do património cultural mas também o desenvolvimento social e económico, mais a mais na actual conjuntura de dificuldades económicas”, realça e conclui: “Questionamos se esta inércia não será deliberada, livre e consciente para, com fins políticos, premiar outras instituições como a Junta de Freguesia do Porto Santo”.