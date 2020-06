Mais de 2.300 empresas pediram prorrogação do layoff na Madeira

2.348 empresas pediram prorrogação do layoff. Esta é a notícia em manchete na edição desta sexta-feira no DIÁRIO. A Segurança Social já pagou, no total, 15 milhões de euros a 33.622 trabalhadores da Região abrangidos pelo sistema de apoio. Governo Regional promete mais ajudas aos que tiveram cortes no rendimento.

No desporto, o destaque vai para o Marítimo que não foi além de um empate com sabor amargo no regresso do futebol aos Barreiros, sem espectadores, após a pandemia. Os verde-rubros jogaram melhor, viram dois golos anulados pelo VAR e acabaram por ceder diante o Vitória de Setúbal (1-1).

Também ontem, os jogos da I Liga deram todos empate: Benfica na recepção ao Tondela (1-1) e o Sporting na deslocação à cidade berço (2-2) com o Vitória de Guimarães.

Agri-doce vai também a faina marítima. A Pesca rendeu 4,5 milhões apesar da quebra. Foi descarregado menos peixe durante a pandemia e o valor comercial também baixou 33%.

Unida está a oposição, garantindo assim a aprovação dos diplomas da Madeira. A suspensão da Lei das Finanças Regionais e o adiamento das prestações do PAEF isolam PS na Assembleia da República. Os deputados socialistas eleitos pela Região votam hoje contra a própria bancada parlamentar.

Pandemia trouxe oportunidade para “transição verde”. A opinião é de Susana Prada que hoje, no Dia Mundial do Ambiente, diz que a Covid-19 colocou em evidência as mudanças ambientais “que pensávamos ser impossíveis de acontecer neste século”.

Bom dia. Fique bem.