Mais 204 testes à covid-19 sem qualquer novo caso

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM realizou nas últimas 24 horas mais 204 testes à covid-19 e todos resultaram negativo para o novo coronavírus. O que significa que se confirma que mantêm-se os 92 casos confirmados, sendo que dois deles são pessoas que se mantêm activas para o vírus.

Assim, a situação epidemiológica da covid-19 na Região Autónoma da Madeira parece continuar estáveltendo sido já contabilizadas 1.546 notificações de casos suspeitos, das quais, 92 se confirmaram (5,95%).

Os dois 2 casos activos, lembra o IASaúde, foram “diagnosticados na terceira semana de Junho, no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares”.

Reside no Aeroporto, actualmente, o principal foco das atenções, ainda que 1.284 pessoas estejam a ser “acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 396 pessoas em vigilância ativa e 888 em autovigilância”, informa.

Até 26 de Junho, “o total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é 22.212”, acrescenta, mais 204 do que no anterior relatório. Destes, os utentes do Serviço Regional de Saúde da Madeira alvo de teste à covid-19 na RAM é de 19.812 (89%).