Mãe de Cristiano Ronaldo regressa ao Instagram para agradecer apoio

Dolores Aveiro regressou hoje à sua conta de Instagram para agradecer todas as mensagem de apoio que tem recebido nos últimos dias e garantir que está a “recuperar bem”.

Depois de ter sofrido um AVC isquémico, a mãe de Cristiano Ronaldo permanece internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas hoje sentiu necessidade de deixar umas palavras aos seus seguidores.

“Meus queridos desse lado, esta não é a típica mensagem normal da Dolores, mas só estou a passar por aqui para vos dizer que estou a recuperar bem (já a reclamar muito de estar deitada na cama há muitas horas)”, começa por escrever Dolores Aveiro, salientando que “em alguns dias” estará na sua “rotina normal”

“Se Deus quiser, tudo não passou de um susto,estou sóbria, consciente do que me aconteceu e com plena certeza de que fui uma sortuda. Agradeço à equipa médica e a todos os profissionais que me acompanharam desde a primeira hora, agradeço as mensagens de apoio constantes (não estou a ler, mas a minha filha Cátia está a por-me a par de tudo o que se passa desse lado) obrigada pela corrente de orações e pelas energias positivas de todos os lados, obrigada meus filhos queridos, meus netos irmãos e amigos. A Dolores já já estará de volta, até lá meus queridos agradeço um pouco de compreensão pela privacidade e respeito em geral, pois com saúde não se brinca”, escreveu a matriarca do clã Aveiro.