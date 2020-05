A ideia surgiu a meio desta semana e ultrapassou largamente as expectativas iniciais de Rafael Nóbrega, tripulante de cabine e também Disc Jockey natural da Madeira, que decidiu leiloar uma camisola do FC Porto autografada por ‘craques’ futebolísticos como Hulk, James Rodríguez, João Moutinho ou Falcão. O intuito era o de recolher a licitação mais alta possível e imaginária, revertendo todo o valor para famílias carenciadas da Região por via da entrega de cabazes alimentares.

E a verdade é que em quatro dias - o tempo que perdurou o leilão - a camisa azul e branca foi vendida a um outro madeirense por 230 euros, quantia monetária que agora será destinada para a aquisição de “cinco a seis cabazes”, conforme relatou o jovem madeirense que já se deslocou ao supermercado para adquirir a primeira remessa solidária, a ser entregue no seio de uma família natural de Câmara de Lobos. Pão, massa, arroz, azeite, óleo, iogurtes, bolachas ou produtos de higiene para bebé foram os bens essenciais que Rafael já comprou para encaminhar aos primeiros visados desta ‘missão’.

“Tudo isto foi feito de boa vontade, de coração mesmo. Vou ajudar quem precisa realmente nesta altura, porque como já é sabido existem repercussões devido a este vírus horrível. Espero que isto sirva de incentivo e vou encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque não é fácil fazê-lo sozinho. Estou a fazer tudo em troca de um sorriso. Perdi um bem material que não me fez diferença absolutamente nenhuma, mas não me vou desfazer de toda a colecção, porque os jogadores deram-me com todo o carinho e de certeza que hoje estão felizes ao ver para onde está a ir o dinheiro. Sempre que alguém precisar que me envie mensagem, nem que seja para entregar um pacote de arroz, massa ou um quilo de carne. O que tiver ao meu alcance eu faço”, relatou Rafael Nóbrega ao DIÁRIO.

Recorde-se que este movimento de leiloar camisolas de futebol começa agora a ser muito dinamizado em todo o Mundo, tanto por futebolistas que estão no activo, como por aqueles que já se retiraram do relvado. Prova disso é que ainda ontem Diego Armando Maradona leiloou uma camisola da selecção Argentina, nomeadamente uma réplica do Mundial de 1986, autografa por si, e que também foi leiloada para ajudar a população de Favoloro, um bairro vulnerável em Buenos Aires. O dinheiro angariado serviu para adquirir 100 quilos de alimentos, produtos de higiene, álcool gel e máscaras protectoras.