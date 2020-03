Depois de, ontem, o Governo Regional e as autoridades de saúde terem confirmado o aparecimento do 1.º caso de infecção por coronavírus na Madeira, nomeadamente uma turista holandesa de férias na ilha, acaba de ser revelado que a Região tem novos casos de pessoas infectadas com o covid-19.

Segundo o IASaúde, que está neste momento a realizar uma conferência de impressa via página do Governo no Facebook, a Madeira tem 2 novos casos positivos de coronavírus. Destes, um é da Madeira, veio do Dubai e teve 9 contactos; e o segundo é do Funchal, e é um turista holandês de outro hotel não especificado.

O Boletim Informativo comunicado por parte do Instituto de Administração da Saúde está a ser realizado neste momento nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Mais informações serão actualizadas na nossa plataforma www.dnoticias.pt.