Madeira sob aviso laranja devido ao tempo quente

O IPMA colocou a Madeira, nomeadamente a costa sul, sob aviso laranja, até às 21 horas, desta terça-feira, devido ao tempo quente, passando depois a aviso amarelo.

Já Porto Santo encontra-se sob aviso amarelo até às 21 horas, desta terça-feira, dia 26 de Maio.

Além disso, estão também sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal. Este aviso vigora, entre as 09 horas de terça-feira e as 21 horas de quarta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.