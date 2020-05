Madeira sem novos casos de covid-19 pelo 18.º dia consecutivo

O Instituto de Administração da Saúde acaba de informar que, nas últimas 24 horas, não se registaram novos casos positivos para covid-19, mantendo-se o total cumulativo de 90 casos positivos identificados na RAM.

São 67 os casos recuperados e 23 os casos de infecção activos.

Os doentes mantêm seguimento pelas autoridades de saúde, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Até à data, foram notificados 1543 casos suspeitos de covid-19 identificados, dos quais, 1453 não se confirmaram;

De resto, 353 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 249 pessoas em vigilância activa e 104 em autovigilância.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a covid-19:

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 951, com 116 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto.

Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 7846, mais 31 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente a outros testes para Despiste de covid-19 realizados, assinala-se:

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na RAM, foram processadas até à data 10276 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM.

O número de utentes alvo de teste à covid-19 na RAM é 9.075.