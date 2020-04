Madeira sem novos casos de covid-19 no boletim nacional

O Relatório da Direcção-Geral da Saúde sobre a situação epidemiológica no país revela que a Madeira mantém os mesmos 85 casos de infecção pelo novo coronavírus, responsável pela doença covid-19. A informação relativa até à meia-noite de ontem, que coincide com a transmitida pela Secretaria Regional da Saúde e pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais na última conferência de imprensa, é a mesma há três dias no boletim nacional.

A Madeira também não revela alterações em relação ao número de óbitos. É a única região do país sem vítimas mortais pelo SARS-CoV-2.