“Madeira prepara-se para ser das primeiras regiões do Mundo com segurança para receber turistas”

Pedro Ramos garante que a Madeira será “das primeiras regiões do Mundo com segurança para voltar a receber turistas”, face à evolução positiva dos números da pandemia. “Estamos a acompanhar a evolução a nível das companhias de aviação e no retomar desta actividade tão importante”, sublinhou, este domingo, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

“A Madeira prepara-se, se tudo continuar a evoluir com estes resultados, para ser uma das primeiras regiões do mundo em que os turistas possam regressar com segurança”, acrescentou Pedro Ramos. “Não sabemos ainda como é que isso se vai processar, esta é uma área que pela sua complexidade ainda está em estudo”, acrescentou.

“É uma actividade que nós queremos muito em breve e o Governo está em conversações para poder anunciar que a Madeira é uma das primeiras regiões do Mundo com maior segurança ao nível do controlo da pandemia de covid-19”, sublinhou Pedro Ramos.