Um novo dia com 90 casos de infecção pelo novo coronavírus e zero mortos, reporta o boletim de hoje da Direcção-Geral da Saúde (DGS) em relação ao Arquipélago da Madeira. São já 22 dias com estes valores.

O relatório com a evolução da situação epidemiológica da covid-19 no país é divulgado diariamente com as informações compiladas até às 24 horas do dia anterior.

Os 90 casos e zero vítimas mortais por covid-19 foram também reportados ontem ao final do dia pelo Governo Regional.