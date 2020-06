Madeira em risco extremo de exposição aos raios ultravioleta

Os 26ºC de temperatura máxima e o risco extremo de exposição aos raios ultravioleta não invalidam a queda de chuva, num clima cada vez mais tropical. O dia no arquipélago será marcado por períodos de céu muito nublado e por períodos de chuva fraca a partir do início da manhã, mais frequente nas vertentes Norte e nas terras altas e vento fraco a moderado, sendo por vezes forte - até 40 km/h) - nas terras altas e nos extremos Leste e oeste da ilha da Madeira.

Para o Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, responsável por estas previsões, também vê a possibilidade de precipitação fraca a partir do início da manhã, num dia igualmente com momentos de grande nebulosidade, com vento a soprar até 15 km/h.

No mar regista-se hoje uma ligeira subida da temperatura, que dependendo das localidades poderá chegar aos 23ºC. No mínimo estará a 21ºC nesta quinta-feira, a Norte um pouco mais alterado com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, a Sul a convidar a banhos, com ondas de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura máxima para o Funchal como referido é de 26ºC, de 25ºC para o Porto Santo. As mínimas são de 20ºC e 19ºC, respectivamente. Hoje a Madeira está no nível 11 de risco de exposição aos raios ultravioleta numa escala de 1 a 11+, o que significa que há grande perigo na exposição ao sol, sendo recomendado que as pessoas evitem ao máximo. No Porto Santo o risco é muito elevado, nível 9 na mesma escala, sendo recomendado que se evite a exposição das crianças ao sol e que os adultos usem óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.