Madeira arrefece depois do Carnaval

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta quarta-feira, dia 26 de Fevereiro, apontam para céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Prevista também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte, nas terras altas e na ilha de Porto Santo, em especial a partir do final da manhã.

Quanto ao vento, este será moderado (20 a 30 km/h) predominando de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

A registar uma pequena descida de temperatura, que deverá rondar os 15ºC de mínima; as máximas deverão ficar-se pelos 21ºC de máxima.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de Noroeste com 1 a 2 metros e, na Costa Sul, de Sudoeste com 1 metro. Isto depois da ilha, em particular a costa Sudoeste, ter registado temperaturas máximas perto dos 30 graus centígrados e temperaturas médias acima dos 24 graus, no início de semana.

Relativamente ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, na costa Norte e, na costa Sul ondas do Sul-sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19ºC.