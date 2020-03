Madeira ainda não recebeu resultado oficial dos testes ao segundo caso suspeito de coronavírus

O Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE) ainda aguarda a comunicação oficial por parte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) dos resultados aos testes laboratoriais do segundo caso suspeito de infecção com o Coronavírus (Covid-19) na Madeira, pelo que a situação permanece em aberto. Esta informação foi prestada ao DIÁRIO esta noite por fonte do instituto público, já depois da RTP-Madeira ter anunciado no Telejornal que o resultado era negativo.

Os serviços de saúde pública da Região continuam, assim, a aguardar a todo o momento os resultados dos testes laboratoriais realizados a uma mulher de 28 anos que regressou de uma viagem a Itália e que se encontra desde ontem internada em isolamento na Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido a suspeita de infecção com o Coronavírus (Covid-19).

Este é o segundo caso suspeito validado pelos serviços de saúde da Região Autónoma da Madeira. O primeiro caso suspeito, também de uma jovem do Funchal que regressara de uma viagem a Itália, foi registado há uma semana. Nessa situação os resultados laboratoriais deram igualmente negativo para o Covid-19.