Limpeza Sustentável – por onde começar?

Para sermos sustentáveis, precisamos dar resposta às nossas necessidades actuais sem comprometermos a capacidade das gerações futuras de responderem às deles. Em consonância e em conformidade com o nosso sector e área de actuação, estamos constantemente empenhados em otimizar o uso dos recursos do nosso planeta em todas as fases do ciclo de vida de um produto. Para conseguir isso, devemos prestar especial atenção à água e energia que usamos e aos resíduos que geramos, como resultado da criação de produtos de limpeza.

A embalagem do produto é fundamental para permitir que o seu produto de limpeza seja transportado com segurança e armazenado adequadamente nas suas instalações. Hoje em dia, já muitas embalagens são projectadas para ser recicladas em vez de ser depositadas no lixo.

Enquanto trabalhamos em soluções ainda melhores, que podem evitar a criação de resíduos por completo, precisamos da sua ajuda para garantir que estamos a reduzir toda a geração de lixo que a nossa actividade origina.

Com este pensamento, a Seta Verde - Higiene, Lda incentiva o uso de produtos de limpeza concentrados e a reutilização das embalagens, visando a manutenção e a preservação da natureza.

Práticas Sustentáveis

Desde a economia de água e energia até à reciclagem, sugerimos acções que todos nós podemos praticar, todos os dias, para limparmos de maneira sustentável:

-Poupança de água

-Poupança de energia

-Redução de lixo

Conselhos para economizar água:

Faça com eficiência!

Apostar em cargas completas: a máquina de lavar roupa e loiça usam a mesma quantidade de água e energia, independentemente da quantidade que está a ser lavada.

Apostar no Automático: Estudos demostram que a lavagem automática, através de um aparelho, usa menos água por carga do que a lavagem manual.

Feche a torneira: Ao lavar as mãos ou ao lavar a loiça e as roupas à mão, certifique-se de fechar a torneira quando esta não estiver em uso.

Faça certo da primeira vez

Evite ao máximo lavar duas vezes os mesmos itens. Lavar novamente significa que usamos o dobro da água!

Evite a pré-lavagem na máquina da loiça: É melhor evitar a pré-lavagem sempre que possível. Em vez disso, raspe os alimentos do prato para o lixo e coloque esses pratos na máquina de lavar.

Manchas pré-tratamento: Pré-tratando as manchas antes da lavagem, pode evitar lavar novamente a roupa se a mancha não for removida.

Conselhos para economizar energia:

Faça com eficiência!

Encontre a temperatura certa: Uma temperatura mais alta nem sempre significa limpeza mais eficiente. Como o aquecimento da água consome muita energia, a redução da temperatura da água pode ter um efeito significativo.

Siga as instruções de cuidados com a sua roupa para selecionar a temperatura certa da água.

A temperatura mais baixa da água ajudará a preservar suas roupas e economizar energia.

Considere as opções de secagem: A secagem à máquina consome muita energia. Quando possível, considere secar as roupas no estendal. Se isso não for possível, escolha uma opção de secagem com temperatura mais baixa.

Com a loiça, evite a secagem aquecida e deixe secar naturalmente.

Manutenção da máquina: A sua máquina terá melhor desempenho se você a mantiver limpa. Limpe sempre a tela de cotão do secador após cada lavagem. O acumular de fiapos pode aumentar o tempo de secagem, limitando o fluxo de ar.

Faça certo da primeira vez

Evite ao máximo lavar duas vezes os mesmos itens. Re-lavagem significa que usamos o dobro da energia!

Reduza a necessidade de passar a ferro: passar a ferro gasta ainda mais energia. Tente evitar rugas na roupa removendo itens da secadora e pendurando-a imediatamente após de terminar.

Conselhos para reduzir lixo

Reduzir & Reciclar

Escolha produtos em embalagens recicladas pós-consumo: Muitas garrafas, latas, bolsas e caixas são feitas com materiais reciclados pós-consumo.

Utilize produtos com recargas concentradas.

Não desperdice produto: faça o possível para esvaziar a embalagem e use cada gota.

Recicle recipientes vazios de produtos de limpeza. Informe-se como!

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e saiba como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

É importante implementar nos processos de limpeza e higienização os procedimentos correctos. Solicite a um de nossos consultores uma avaliação personalizada e saiba quais os melhores procedimentos a ser adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Faça a sua parte!