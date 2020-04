Limpeza em larga escala nos lares da Madeira para prevenir covid-19

No contexto do combate e prevenção da pandemia da covid-19 (coronavírus), o Governo Regional deu ordens para desinfectar as zonas exteriores de todas as estruturas residenciais geridas pela Segurança Social, assim como o Centro de Inclusão Social e o Estabelecimento Vila Mar, que acolhe jovens em risco. É este o assunto, acompanhado por uma grande imagem, que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

No topo da capa poderá ler que “Oficial da PSP escapa a quarentena em hotel”. Saiba que um ex-quadro do Comando Regional regressou à Madeira no último sábado e foi encaminhado para a Quinta do Lorde. Abandonou a unidade a meio da noite, estando em vigilância activa em casa.

Na parte inferior da capa salta à vista um outro destaque: “Sentimo-nos uns condenados”. Este desabafo é feito pelo único doente infectado da Ribeira Brava, concelho onde todas as conversas são dominadas pela covid-19. Poderá ler que a Madeira tem 42 casos positivos, que o Porto Santo regista primeira situação de transmissão local e que as limitações de mobilidade vão ‘desfalcar’ serviços de saúde.

“Tropa chamada a intervir pela terceira vez em 10 anos” é outro dos assuntos em foco na capa do DIÁRIO. No dia em chega mais um voo da Força Aérea com material hospitalar, o Comandante Operacional da Madeira assegura a continuidade do apoio militar no combate à pandemia.

Finalmente dizemos-lhe que a campanha do IRS arranca hoje. 123 mil contribuintes com residência fiscal na Região podem submeter declaração até 30 de Junho. Já as Finanças garantem esclarecimento dúvidas à distância.

