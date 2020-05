Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e ARM constroem acesso pedonal no Garachico

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos iniciou as obras de construção de um acesso pedonal a norte do Reservatório de Água de Rega da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) no Garachico.

Esta obra decorre de um pedido realizado por esta entidade à ARM para facilitar o acesso pedonal dos moradores da Levada do Norte que até então necessitavam de passar por uma escadaria íngreme e sem condições de segurança, para acederem à estrada da Ladeira do Pedregal.

Outra das razões que levou a este pedido surgiu da necessidade de apoiar um cidadão que se encontra paraplégico desde 2018, ficando ‘refém’ da vereda atendendo ao acesso actual.

Com a solução encontrada, graças à união de esforços das duas instituições, nascerá assim uma nova passagem sem barreiras arquitectónicas, que permitirá às pessoas com mobilidade reduzida ou dependentes de uma cadeira de rodas, aceder facilmente à estrada, refere a Junta de Freguesia.