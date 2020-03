Junta de Freguesia de Câmara de Lobos disponibiliza-se para ajudar ‘grupos de risco’

Face à actual situação de isolamento social, decorrente do estado de emergência decretado para combater o avanço da Covid-19, a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos decidiu criar uma equipa para prestar apoio à população, nomeadamente para ajudar os designados grupos de risco (idosos e doentes crónicos) na realização de algumas tarefas que impliquem deslocações ao exterior.

“Na situação actual a Junta de Freguesia entendeu que como órgão de poder local com grande proximidade aos seus fregueses, não poderia apenas assistir ao desenrolar dos acontecimentos, mas fazer parte da solução para este problema, nem que seja no apoio à sua população no momento em que mais precisa”, realça a Junta em comunicado.

Assim, a partir de amanhã (dia 25 de Março), esta equipa estará disponível para realizar compras, pagamentos de serviços ou levantamento de medicamentos urgentes no lugar de quem o necessite, bastando para isso entrar em contacto por telefone (291 628 087 ou 937 950 896) ou e-mail ([email protected]).

A entidade realça que os elementos deste grupo cumprem “os requisitos de segurança necessários”, tendo à sua disposição o material necessário para trabalhar em segurança (luvas, máscaras e gel desinfectante) e apela ainda a todos os cidadãos “para que não corram riscos desnecessários e que se mantenham em casa”.