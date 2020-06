Junta de Freguesia da Camacha solidária com trabalhadores do Café Relógio

O Executivo da Junta de Freguesia da Camacha está solidário com os trabalhadores do Café Relógio, estabelecimento comercial localizado na freguesia.

“A Junta de Freguesia da Camacha coloca-se à disposição destes trabalhadores em particular, e de todos aqueles que foram afectados pela pandemia do novo coronavírus, para procurar colmatar as suas necessidades mais urgentes.

O Executivo diz que aguarda com esperança uma “rápida resolução” da situação, possibilitando o retorno à normalidade daquele que foi um ícone das tradições madeirenses, bem como um local de paragem obrigatória para turistas e residentes na ilha.