JSD/Madeira cancela actividades e apela ao “bom senso dos finalistas”

Atendendo à evolução do coronavírus, classificado pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia, e às várias medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar a população que, na Região, têm vindo a ser assumidas, a JSD/Madeira deliberou o cancelamento de todas as suas actividades, de âmbito local e regional, já agendadas, até ao dia 31 de Março de 2020, altura em que se fará uma reavaliação da situação.

Uma decisão que se impõe e que acaba por ser “a mais acertada na resposta cabal que deve ser dada a esta pandemia”, explica o Líder da JSD/M, Bruno Melim, numa altura em que políticos, militares e dirigentes associativos devem reuir esforços para combater o novo vírus.

“Ser líderes de uma geração implica assumir as decisões quando as mesmas se tornam necessárias. Liderar não é só pela quantidade de militantes que se tem, pelo número de propostas que se apresenta mas é, acima de tudo, liderar pelo exemplo”, sublinha o Presidente da JSD/M, apelando a que todos os jovens madeirenses sigam, atentamente, as instruções do IA-Saúde, por forma a que “cada um de nós possa assumir o seu papel no combate a esta doença”.

Bruno Melim que apela, igualmente, a que todos os finalistas façam, em conjunto com as suas famílias, a devida ponderação “entre a viagem que sempre sonharam e o momento difícil que o mundo actualmente atravessa”.