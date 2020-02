JP Madeira louva protocolo entre Governo Regional e PSP na Madeira

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, reuniu no dia 27 de Fevereiro com o comandante regional da PSP na Madeira e no dia 28 de Fevereiro com vários sindicatos das forças de segurança nomeadamente: Sinapol, Silp, Vertical e Sppol.

Destas reuniões que se inserem no âmbito das jornadas da protecção civil que esta estrutura de juventude está a fazer ao longo do mês de Fevereiro, saiu a forte convicção da JP Madeira de que o contributo do Governo Regional da Madeira através do protocolo que este tem com a PSP “é crucial para o bom serviço prestado por esta força de segurança à população”.

“Apesar das muitas lacunas em termos de infraestruturas, veículos e equipamentos a realidade regional é bem melhor que a realidade no resto do país em grande medida devido a este protocolo que permite que 30% do valor das contraordenações revertam para reinvestimento”, referiu.

Por outro lado, Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, afirmou que “o Governo Central não se pode desresponsabilizar das suas obrigações para com a PSP na Madeira pela existência deste protocolo” ainda de acordo com Pedro Pereira “o Governo Central acaba por aproveitar a existência deste protocolo para reduzir o seu investimento cá e isso não é de forma alguma aceitável”.

A JP Madeira aproveitou a ocasião ainda para pedir soluções urgentes para reduzir drasticamente o tempo de espera que muitos agentes têm suportado para intervenções cirúrgicas e outros tratamentos de lesões sofridas em serviço e a necessidade de melhorar drasticamente SAD – Serviço de Assistência na Doença da PSP que na Madeira tornou-se claramente ineficaz e insatisfatório para os agentes.

Por fim, relembrou que a carreira de polícia é uma carreira com desgaste emocional muito forte devido à pressão emocional que estão sujeitos ao longo de todos os dias e assim sendo, é crucial que o apoio psicológico aos agentes seja ainda mais abrangente para prevenir que situações limite possam alguma vez acontecer.