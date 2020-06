O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira congratula o cardeal José Tolentino Mendonça, por ter vencido a edição deste ano do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural.

José Manuel Rodrigues salienta, através de comunicado, que o prémio “presta homenagem ao contributo excepcional que Tolentino Mendonça tem dado à divulgação da cultura e dos valores europeus”, acrescentando que em boa hora, o Parlamento da Madeira “reconheceu este filho da terra, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito da Região”.

Recorde-se que Tolentino Mendonça foi distinguido a 23 de Dezembro de 2019, com a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, tendo aproveitado o momento para pedir um reforço na qualidade da Educação.

“Eu que concluí nesta ilha a escola primária e os estudos secundários, peço-vos uma especial atenção à causa da Educação. Que a Educação seja assumida como um desígnio transversal e colectivo. O regime democrático universalizou o ensino e isso é um bem, mas enfrentamos agora o desafio da qualidade. Tudo o que se puder fazer para qualificar o nosso ensino, do pré-primário ao universitário, reforçando as potencialidades das nossas escolas, investindo na formação das pessoas e fortalecendo as instituições de cultura, seja uma prioridade. Que as novas gerações aqui nascidas possam estar competentemente preparadas para responder aos exigentes desafios da época em que vão viver”, disse o madeirense, que hoje também distinguido enquanto “divulgador da cultura”, referiu o Cardeal Tolentino Mendonça no Parlamento Regional.

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva é atribuído todos os anos a um cidadão europeu cuja carreira se tenha distinguido pela difusão, defesa e promoção do património cultural da Europa.