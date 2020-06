José Manuel Rodrigues apresenta reedição do Estatuto Político-Administrativo da Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira preside na próxima segunda-feira, dia 29 de Junho, às 15h00, à apresentação da reedição do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Tal como o DIÁRIO já havia publicado, a reedição acontece 20 anos depois do lançamento do diploma e é assinalada com uma conferência proferida por João Cunha e Silva, que em 1999, presidiu à Comissão que elaborou o documento.

A primeira edição foi preparada por José Magalhães, na altura presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, que participa também nesta apresentação através de videoconferência.

José Manuel Rodrigues vai fazer uma intervenção a testemunhar, na primeira pessoa, o rumo dos trabalhos parlamentares até ao alcance do documento final, que deu origem ao Estatuto Político-Administrativo da Madeira.

Passados 20 anos, a Assembleia Legislativa da Madeira associa-se ao DIÁRIO de Notícias da Madeira e juntos lançam uma reedição deste documento que chega aos madeirenses e porto-santenses a 1 de Julho, Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.