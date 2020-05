João Noronha abandona coordenação do PPM-Madeira e vice-presidência nacional

João Noronha abandona a coordenação do PPM-Madeira e a vice-presidência do partido a nível nacional. A informção foi confirmada pelo próprio, através de comunicado, onde refere que os motivos estão relacionados com a não concordância com a forma como o actual presidente, Gonçalo da Câmara Pereira, dirige a direcção do partido.

“Tem existido vários factores que me desagradam o que me fez escolher esta via”, refere João Noronha, salientando que o quarto partido mais antigo do país “merecia mais respeito”. Factos como ser tudo tratado pelas costas ou avisar os conselhos nacionais em cima da hora, vão contra os estatutos, lamentando ainda que o facto de estar longe da sede nacional, em Lisboa, e de não ter havido reuniões com os restantes elementos da direcção, levou-o a esta decisão.

“Não quero lavar roupa suja para o exterior e mais não digo para além de estar de saída do PPM como militante”, salientou.