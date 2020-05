Jardim apoia possível candidatura de Albuquerque a Belém

Numa entrevista concedida à TSF, o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, admitiu apoiar Miguel Albuquerque, caso o actual presidente do executivo regional avance com uma candidatura a Belém

“Agrada-me a ideia e eu apoio”, disse.

“Entre o dr. Rebelo de Sousa e o candidato da extrema-direita, eu sou obrigado a votar no dr. Rebelo de Sousa, como Cunhal votou no Soares. Se for a senhora dona, não sei como ela se chama, Ana Gomes, obviamente votaria no senhor Marcelo. Agora num plano em que apareçam candidatos da área do PSD, eu voto num candidato da área do PSD”, afirmou ainda.

Recorde-se que as eleições presidenciais realizam-se em Janeiro de 2021. O cargo é actualmente ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa.