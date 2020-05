ISAL organiza 5.ª Edição da Regional Helix’2020

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza no final de Junho e início de Julho, a 5.ª Edição da Regional HELIX’2020, uma conferência de carácter internacional que teve início em 2016, na cidade Castelo Branco, e já passou pela Covilhã, Minho e Porto, chegando agora ao Funchal nos dias 29, 30 de Junho e 1 de Julho.

Trata-se de uma conferência que tem um público palestrante nacional e internacional e um painel de oradores convidados, dos mais diversos Países. Aborda um conjunto diversificado de temas associados às interasções da Triple Helix, destacando os desafios das regiões periféricas menos favorecidas.

Neste contexto a 5.ª Edição da Regional Helix 2020 está especialmente focada em competitividade regional, inovação turística e transferência de conhecimento. Procura discutir e propor soluções para os principais desafios e questões económico-sociais, usando criação de valor agregado real e actualmente circular. Investigadores e académicos internacionais, bem como formuladores de políticas, são convidados a enviar seus trabalhos em inglês para este evento, trazendo suas importantes contribuições.

A Regional Helix 2020, tem como membros da organização regional, docentes e investigadores do ISAL Sérgio Teixeira (Chair), Sancha de Campanella (Co-Chair) e Leonilde Olim (Co-Chair). Todos os docentes desta instituição integram a comissão organizativa local.

Na era do empreendedorismo, o surgimento de novos modelos de negócios baseados em inovação, redes de cooperação e aprimoramento de recursos endógenos é uma forte contribuição para o desenvolvimento regional e regiões competitivas. Essa é uma questão particularmente preocupante para os territórios periféricos e de baixa densidade, onde a inovação e a internacionalização devem ser vistas como uma prioridade. O objectivo é também fazer deste momento uma oportunidade de mostrar a gama de capacidades de negócios e infraestrutura em nível regional, além de fornecer a todos os participantes uma visão geral do vasto e endógeno património que a Região Autónoma da Madeira (Ilha da Madeira), aprimorando as bases para a criação de redes de conhecimento e a cooperação comercial, envolvendo as partes interessadas regionais.

Prazo para submissão termina a 30 de Maio

A 5ª edição será realizada online, através de plataformas específicas. Numa perspectiva de tornar este evento mais abrangente, a organização decidiu prolongar os prazos para submissão até 30 de Maio e assim maximizar o número de inscritos que ultrapassa meia centena de comunicações de investigadores internacionais participantes neste evento que marca a sua estreia na Região.

O evento contará com os prestigiados Keynote Speakers professores universitários e investigadores dos mais importantes universidades europeias e centros de investigação das áreas do Turismo, Inovação e Competitividade, Dimitrios Buhalis (Reino Unido) e Marina Ranga (Espanha) e Carlos Costa (Portugal). Mais pormenores da iniciativa serão revelados brevemente.

Pode visitar e acompanhar a programação da iniciativa pelo sítio http://helix2020.ipcb.pt/

Centro de Investigação do ISAL aposta no Turismo

Sancha de Campanella, vice-directora do ISAL, refere que nos últimos anos, esta instituição de ensino, a par da sua estratégia, definiu o desenvolvimento da produção de conhecimento a nível científico, reforçando parcerias protocolares que estimulam a investigação científica, sendo a Regional Helix o “reflexo dessa aposta, a par da criação do Centro de Investigação do ISAL” que tem como prioridade o desenvolvimento regional, o turismo e a criação de massa crítica especializada, em articulação com os processos de ensino e a investigação actualmente exigida.

“Com a nova estratégia de Investigação do ISAL, foram criadas quatro linhas de investigação principais assentes na Competitividade, Inovação e Empreendedorismo; Gestão Organizacional e Avaliação da Performance; Economia, Finanças e Estratégia; para além de Turismo Sustentável, Hotelaria e Cluster do Turismo” acrescenta ainda a vice-directora da Instituição.

Nos últimos quatro anos, o ISAL conta com mais de uma centena de artigos publicados em revistas e jornais de referência internacional, nas várias especificidades das áreas em estudo, para além de mais de meia centena de seminários e eventos realizados, desde 2018, no âmbito da sua política de responsabilidade social que actua junto da comunidade em que se insere.