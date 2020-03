ISAL anuncia plano de contingência e cancela eventos devido ao COVID19

No contexto da epidemia de coronavírus, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) anunciou, esta quarta-feira, 11 de Março, que elaborou um plano de contingência, que define os procedimentos a ter em conta quando se verifiquem suspeitas de pessoas infectadas no seio da comunidade académica, apesar de não haver registo de infectados no ISAL.

O documento indica as pessoas a quem se devem dirigir, os locais e as condições do espaço para onde serão encaminhados os potencialmente infectados e dirige-se a alunos, docentes, colaboradores e visitantes, assim que sintam sintomas de infecção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade em respirar, a somar a terem estado em locais onde se verifiquem casos de COVID-19, explica o estabelecimento de ensino.

O ISAL anunciou ainda que estão a ser canceladas algumas iniciativas, como ‘workshops’, seminários ou outros eventos que estavam agendados até ao final do presente mês. Decisão esta que será revista quinzenalmente.