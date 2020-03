Ireneu Barreto não revela motivo da ida urgente a Lisboa

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, acaba de chegar ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, para viajar de imediato para Lisboa no Falcon da Força Aérea Portuguesa, que aterrara minutos antes.

Acompanhado apenas do motorista, à entrada para a zona Vip limitou- se a responder “não posso” quando abordado pelo DIÁRIO, único órgão de comunicação social presente. Recusou assim esclarecer a razão desta viagem com agenda ‘secreta’ a Lisboa.

O DIÁRIO revelou em primeira mão esta manhã que representante da República para a Madeira foi chamado a Belém, onde reúne hoje com Marcelo Rebelo de Sousa, o mesmo devendo acontecer com o seu homólogo dos Açores.

Com a declaração do estado de emergência, “compete ao representante da República executar as decisões que foram tomadas no sentido de se concretizar as medidas adequadas a prevenir a pandemia”.