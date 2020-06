IPMA eleva para laranja avisos para a chuva forte na Madeira

O IPMA acaba de elevar o aviso meteorológico para a precipitação ao emitir aviso laranja para a chuva forte em toda a ilha da Madeira entre as 03 e as 09 horas desta terça-feira, alerta reforçado com aviso amarelo para o vento que poderá registar rajadas de até 100km/h nas regiões montanhosas, entre as 06 e as 09 horas de amanhã.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado na última hora, os modelos de previsão apontam para o agravamento das condições meteorológicas que motivam avisos meteorológicos (amarelo e laranja) entre a meia-noite de hoje e o meio-dia de amanhã