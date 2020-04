IPMA eleva a laranja aviso para a precipitação na Madeira

O IPMA volta a actualizar os avisos para a Madeira, tendo elevado a ‘laranja’ a aviso para a precipitação nas regiões montanhosas face à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes e persistentes, a vigorar entre as 15 e as 18 horas desta sexta-feira.

De resto, mantém os avisos amarelos para o vento e a precipitação na ilha da Madeira.

Assim, entre as 9 e as 15 horas estará em vigor o ‘alerta’ para o vento, que deverá soprar do quadrante Sul com rajadas até 80 km/h, na costa Sul, e até 110 km/h, nas regiões montanhosas.

Já no que toca à precipitação, o aviso amarelo para toda a ilha vigora agora entre o meio-dia e as 15 horas e das 18 horas à meia-noite, períodos em que há previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.