De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todo o arquipélago da Madeira estará sob aviso amarelo, devido à chuva/aguaceiros fortes que poderão ser acompanhados de trovoadas.

O aviso entra em vigor a partir das 10 horas de amanhã, dia 5 de Junho e estende-se até à manhã de sábado, dia 6 de Junho.

De acordo com as previsões meteorológicas para hoje, esta quinta-feira também deverá ser de chuva na Madeira.