Introdução no consumo de gasóleo e gasolina diminuiu 5,5% na Madeira

Segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, a Direcção Regional de Estatística da Madeira revela que nos primeiros três meses de 2020, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Madeira não ultrapassou os 33,3 milhões de litros, valor inferior ao do mesmo trimestre do ano precedente em 5,5%.

“Parte do trimestre em referência, particularmente a 2.ª metade de Março, foi já influenciada por algumas medidas restritivas para controlo da pandemia, pelo que também para este indicador revela-se útil a decomposição da variação trimestral por mês”, refere.

Assim, conforma revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira, enquanto em Janeiro, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) cresceu 0,3% em termos homólogos, acelerando para 3,0% em Fevereiro, em Março observa-se um recuo muito pronunciado de 19,1%.

“Voltando à análise trimestral, os dados mostram que no 1.º trimestre de 2020 foram introduzidos 24,1 milhões de litros de gasóleo, -4,8% que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observou-se que entre janeiro e Março de 2020, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 7,0 e 2,2 milhões de litros, tendo diminuído 8,8% e 3,2%, respectivamente, face ao mesmo período do ano anterior”, acrescentou.

No caso do gás butano e propano, refere que a introdução no consumo no período em referência rondou as 1,8 e 3,9 mil toneladas, respectivamente. Por sua vez, a quantidade introduzida de gás natural foi de 6,6 mil toneladas, +14,4% que no trimestre homólogo.

Média do preço do gasóleo no 1.º trimestre de 2020 foi de 1,265€

A mesma fonte revela que, nos primeiros três meses de 2020, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,265 euros, superior ao registado no período homólogo (1,256 euros) e inferior ao do trimestre anterior (1,268 euros). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,472 euros, acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,410€ euros, mas observando-se um decréscimo face ao observado no 4.º trimestre de 2019 (1,481 euros).