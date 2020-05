Intervenção de regularização na Formosa limita acesso à praia nos próximos dias

Até a próxima terça-feira, 2 de Junho, o acesso à praia Formosa estará condicionado por causa de trabalhos de regularização no espaço balnear. Em causa uma intervenção de regularização do calhau na zona Poente da praia de banhos, empreitada que inclui também a regularização das rampas de acesso ao calhau – junto à antiga Shell – e ainda a reposição de material ao longo da parte Nascente da praia por forma a permitir a recolocação do passadiço até ao túnel pedonal de acesso à Doca do Cavacas, a reabrir também em breve.

Esta quinta-feira, meios pesados foram já deslocados para a zona entre a praia Formosa e a Praia Nova.

“Numa primeira fase vamos proceder à regularização das rampas de acesso e também regularizar a zona do calhau, para tornar o acesso ao mar mais acessível, na zona Poente, onde habitualmente a praia é vigiada e dispõe de equipamentos de apoio a utentes com dificuldades de locomoção. Vamos também proceder à recarga de material no lado Poente para podermos colocar o passadiço e reabrir o túnel entre a Formosa e a Doca do Cavacas. O objectivo desta intervenção, prevista decorrer entre hoje e aproxima terça-feira – dia 2 de Junho - é deixar a praia em condições para a época balnear”, explicou Nelson Abreu, responsável pela empresa municipal Frente MarFunchal.

Ainda no âmbito desta intervenção o gestor fez saber que haverá retirada de material inerte da Formosa para ser depositado na praia de Santiago - junto ao complexo da Barreirinha.

“Vamos também levar material inerte para encher o calhau da praia da Santiago de modo a repor as condições de acesso junto à rampa. Por causa da erosão marítima é preciso carregar de material e é isso que também temos previsto fazer”, adiantou.