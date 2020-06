IASAÚDE confirma recuperação de doente com covid-19 em Câmara de Lobos

Num dia em que não há novos casos de covid-19 a reportar na Região, o Instituto de Administração da Saúde (IA Saúde) dá conta da recuperação do doente de Câmara de Lobos.

A região regista agora um total de 90 casos recuperados.

Os dois casos activos, “correspondentes aos dois casos importados diagnosticados na terceira semana de Junho, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados

hospitalares”.

Até ao dia 22 de Junho, foram contabilizadas na RAM 1.546 notificações de casos suspeitos, das quais, 92 foram confirmados;

Há, 1.132 pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 345 pessoas em vigilância activa e 787 em autovigilância.

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1427, com 145 pessoas acompanhadas pelos profissionais do IA Saúde

Os contactos da Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 8754 chamadas.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se um total de 21.089 de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, até à data, sendo que 18.841 utentes já realizaram testes à covid-19 na RAM