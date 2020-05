Abriu portas pela primeira vez em 1998 e, neste período de desconfinamento, o Calheta Beach é o primeiro hotel da colecção Savoy Signature a reabrir. Antecipando os feriados em Junho, a unidade hoteleira torna-se um dos locais mais atractivos para dias de descanso ou férias em família, neste recanto da ilha.

“O Calheta Beach é muito procurado, acima de tudo, por famílias pela qualidade do serviço e oferta ao nível das instalações. Para os madeirenses, a comodidade e a proximidade têm sido factores essenciais e acreditamos que nesta fase, este será novamente o local escolhido para momentos de descanso e lazer ao ar livre”, refere Ricardo Augusto, director do Calheta Beach.

Contudo, este regresso requer uma atenção redobrada. As medidas de prevenção surgem reforçadas sob o lema “Stay Safe Stay Savoy” que é transversal a todo o grupo Savoy Signature e resulta na aplicação rigorosa de procedimentos de controlo, higiene e segurança, seguindo as orientações das entidades nacionais e internacionais para o sector. De salientar ainda que o hotel possui o selo “Clean & Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal, cumprindo com as recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS).

“Estamos muito ansiosos por voltar a abrir portas mas reconquistar e manter a confiança dos nossos hóspedes é o nosso principal compromisso”, afirma Ricardo Augusto.

A nova realidade exige adaptações e, por isso, no dia 9 de junho o hotel retoma a sua actividade apenas em regime de alojamento e pequeno-almoço dado que o habitual serviço “all-inclusive” não estará disponível.

Hotel lança campanha #veraonacalheta

A reabertura do Calheta Beach é assinalada pelo lançamento de uma campanha especial. “Férias aqui tão perto” é a mensagem que promove o espaço como destino de férias ideal em especial para os madeirenses que, durante este verão, podem usufruir de tarifas atractivas na reserva da sua estadia.