Horários dos centros de saúde na Madeira vão ser alterados

Em conferência de imprensa, a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, anunciou algumas medidas para o período de contenção que a ilha está a atravessar, adiantando que os horários no centros de saúde da Região vão sofrer algumas alterações, mudanças que serão comunicadas na terça-feira.

“É importante clarificar que a partir de amanhã [segunda-feira], nos hospitais e centros de saúde a actividade normal programada está suspensa, ficando salvaguardada, apenas, as situações de atendimento urgente e serviço de urgência, assim como todas as situações inadiáveis, como são os casos dos doentes oncológicos, assistência a grávidas e crianças para cumprimento do seu seguimento habitual”, referiu Bruna Gouveia.