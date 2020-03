Horários do Funchal recua e transporta turistas

Segundo nota da Horários do Funchal, fica sem efeito a limitação de acesso aos transportes públicos daquela empresa por parte de turistas, conforme havia sido noticiado ao final da manhã de hoje.

A informação enviada à nossa redacção dá conta de que o grupo se encontra “a desenvolver todos os esforços para garantir a segurança de colaboradores e utilizadores, nomeadamente com a desinfecção de todos os autocarros, a qual garante a sua eficácia durante uma semana bem como a já implementada limitação da lotação a 50%”, por essas razões “não existe necessidade, por agora, de adoptar medidas extraordinárias, pelo que iremos continuar a transportar todos aqueles que se encontrem em território madeirense, garantido que todos têm acesso aos serviços essenciais”, esclarecem.

Com este novo cenário, cai por terra a medida que vigorou entre as 12 e as 14 horas, segundo a qual os turistas seriam impedidos de viajar nos autocarros da Horários do Funchal.

Na nota enviada por parte do Departamento Comercial do grupo, é feito um apelo aos utilizadores do transporte público para que seja reduzida a aquisição do bilhete de bordo, como forma de minimizar a interacção com o motorista, relembrando, também a necessidade de permanecer em casa, utilizando o transporte público apenas em situações estritamente necessárias e inadiáveis.

Refira-se que com a notícia de que o primeiro caso confirmado de infecção Covid-19 se tratava de uma turista holandesa, várias têm sido as atitudes xenófobas que se tem verificado em alguns locais da Região, fazendo eco das denúncias que têm chegado ao DIÁRIO ou das referências que têm surgido nas redes sociais.