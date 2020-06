Helicóptero de combate a fogos já está na Madeira, veja as fotos

O helicóptero de combate a incêndios chegou a 1 de Junho ao porto do Caniçal, precisamente 15 dias antes do arranque do Programa Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF), que pelo terceiro ano consecutivo irá contar com o apoio do meio aéreo, informou o Governo Regional através da sua página oficial no Facebook.

A presença do helicóptero na Madeira, no período de 15 de Junho a 30 de Novembro, é um investimento do Governo Regional no valor de 400 mil euros, escreve o executivo.

“O meio aéreo tem sido uma mais-valia para a Madeira, nos últimos anos”, disse o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, citado pelo própria página do Governo Regional no Facebook.