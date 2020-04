Há mais um doente recuperado na Região

A Madeira voltou a registar mais um novo caso de recuperação, após infecção pelo novo coronavírus na Região, subindo para 35 o número total de recuperados, até ao momento.

“O novo recuperado é um residente no concelho do Funchal”, revelou Bruna Gouveia, vice-presidente do IASaúde, há instantes, durante a apresentação do boletim epidemiológico.

No terceiro dia consecutivo sem registo de novos casos de covid-19, a Madeira soma um total de 86 casos de infecção detectados, dos quais 35 já são considerados recuperados, pelo que existem 51 casos activos de covid-19.