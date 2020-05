Há mais 11 casos suspeitos de covid-19 na Madeira

O número de pessoas suspeitas de terem contraído a covid-19 na Região Autónoma da Madeira aumentou de 1.518 para 1.529 nas últimas 24 horas, oito dos quais em Câmara de Lobos, dois em Machico e um em Santa Cruz.

Esta é uma das principais novidades do boletim epidemiológico do IASAÚDE divulgado esta tarde. Destaca-se também a diferença na mesma proporção, mais 11, dos casos não confirmados de 1.428 no dia anterior para 1.439 nesta última actualização.

Uma grande diferença está nos contactos em vigilância activa, que diminuíram consideravelmente (-35 pessoas) de um total de 259 ontem para 224 hoje.

Reduziu-se ainda o número de contactos em vigilância passiva de 72 para 71.

Refira-se que Câmara de Lobos mantém a grande maioria dos casos confirmados de doentes por covid-19 por recuperar. De um total de 31 doentes ainda casos activos, 28 são do concelho, 2 do Funchal e um de Ponta do Sol.