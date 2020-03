Grupo espanhol quer comprar Madeira Shopping

A espanhola Atalaya La Tejita, controlada pelo grupo Mazabi, quer comprar a totalidade do Madeirashopping, localizado no Funchal, Madeira, segundo um aviso publicado na página eletrónica da Autoridade da Concorrência (AdC).

Nos termos do aviso, a AdC foi notificada em 9 de Março de uma operação de concentração de empresas relativa à aquisição pela Atalaya La Tejita do “controlo exclusivo” do centro comercial Madeirashopping.

A Atalaya é uma empresa espanhola dedicada a atividades de investimento imobiliário e especializada no desenvolvimento e gestão de centros comerciais, controlada pelo grupo Mazabi, que integra empresas de gestão de investimentos e patrimónios imobiliários familiares.

Segundo se lê no aviso, datado da passada quinta-feira (dia 12), quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem ser remetidas à AdC no prazo de 10 dias úteis.

A Sonae Sierra informou que o Madeira Shopping não foi vendido. Foi apenas solicitado o parecer da Autoridade da Concorrência sobre se se oporia a uma eventual transacção.