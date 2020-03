Grécia regista 21 novos casos de infecção num autocarro procedente de Israel

O Ministério da Saúde grego anunciou hoje o registo de 21 novos casos do novo coronavírus naquele país, precisando que todas as pessoas infetadas viajavam num autocarro procedente de Israel.

Com estes novos casos, a Grécia contabiliza, neste momento, um total de 31 casos de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

“Estas pessoas estavam há vários dias a bordo de um autocarro” procedente de Israel, indicou o porta-voz do ministério grego, Sotiris Tsiordas, durante uma conferência de imprensa, precisando que o veículo transportava um grupo de 24 pessoas.

A Grécia anunciou o primeiro caso de Covid-19 em 26 de fevereiro, uma mulher de 38 anos que tinha estado em Itália, o país europeu mais afetado, até à data, com a epidemia provocada pelo novo coronavírus.

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou, até à data, cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, até ao momento, oito casos de infeção, dos quais seis no Porto, um em Coimbra e um em Lisboa.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou recentemente o risco para “muito elevado”.