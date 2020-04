Governo vai ceder computadores a estudantes

O Executivo vai disponibilizar Internet nas zonas sem cobertura e prepara-se para emprestar equipamentos a quem necessite. As gravações das teleaulas do secundário arrancam esta semana. Até ao 9.º ano os alunos da Região seguem a telescola nacional. Esta é a notícia que faz a manchete desta segunda-feira do DIÁRIO, dia em que Miguel Albuquerque dá uma conferência de imprensa, para anunciar as novas medidas referentes ao terceiro período escolar.

‘Violência sexual e maus-tratos preocupam’, é o segundo maior destaque da nossa edição. Em 2019, 14 menores foram ajudados pela Rede Care, da APAV. No Funchal, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens abriu 489 processos no mesmo período. Uma reportagem para ler nas páginas 6 e 7.

‘Região com terceiro caso de Covid-19 para lá dos 14 dias’ é outro tema destacado na primeira. Infecção foi detectada quase um mês depois da chegada de uma madeirense do Reino Unido.

No âmbito da operação ‘Páscoa em casa’ 1.500 condutores foram mandados regressar à procedência entre quinta-feira e sábado. A PSP fiscalizou, durante esse período, 40 mil veículos nos postos de controlo intermunicipais.

‘Investimento de 135 milhões a um passo de ser viabilizado’ é a chamada feita para a notícia da página 9, que explica como foi feita a candidatura de um projecto da Empresa de Electricidade ao Banco Europeu de Investimento.

