Governo Regional recebe directores de serviço do SESARAM a 9 de Março

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, no dia 9 de Março, pelas 15h:00, um grupo de representantes dos directores de serviços do Serviço de Saúde da RAM.

Nesta reunião irá, também, marcar presença o secretário regional de Saúde e de Protecção Civil, Pedro Ramos, governante com a tutela da área da Saúde na Região.

Recorde-se que a confirmação deste agendamento surge no âmbito da estratégia do Governo Regional assente no diálogo e na proximidade com os profissionais de saúde. Estas premissas são essenciais para levar a cabo as metas definidas no Programa do Governo na área da Saúde.