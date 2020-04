Governo Regional garante entrega da totalidade das máscaras até 15 de Maio

Ainda nem toda a população da Região recebeu as máscaras comunitárias que estão a ser entregues pelo Governo Regional. Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Pedro Ramos garantiu que esse processo estará concluído “até ao final da primeira quinzena de Maio”. “Essa é a data que temos para a conclusão de todo este processo, que está a decorrer a bom ritmo”, sublinhou Pedro Ramos, agradecendo o trabalho dos CTT.

Lembrou, ainda, que foi dada prioridade a alguns concelhos, casos de Porto Santo e Câmara de Lobos, referindo também “o caso do Funchal que está prestes a ficar concluído, mas ainda a decorrer”, disse. “Mas estamos a trabalhar com a celeridade que se impõe” num processo que abrange “todos os 250 mil habitantes” da Região com a entrega de “duas máscaras por domicílio”.

Até ao momento foram entregues “mais de 70 mil máscaras”, acrescentou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.