Governo Regional da Madeira requisita mais três hotéis para pôr pessoas em quarentena

O Governo Regional decidiu requisitar mais três hotéis para colocar em quarentena os passageiros que cheguem à ilha da Madeira, através do aeroporto, e que não tenham uma justificação sanitária para o fazer.

O DIÁRIO teve acesso a um documento da Quinta Vigia, que confirma a informação e revela que estão em causa o Hotel D. Pedro, em Machico, o Vila Galé, em Santa Cruz, e o Quinta do Sol, no Funchal.

Estes hotéis juntam-se a parte do Resort Quinta do Lorde, no Caniçal, e ao Praia Dourada no Porto Santo.

Um dos hotéis requisitados, o Quinta do Sol, já registou um caso de coronavírus numa turista holandesa, que lá estava hospedada.

A requisição dos três hotéis deve estar directamente relacionada com as medidas que Miguel Albuquerque vai anunciar nesta tarde, em conferência de imprensa agendada para as 18 horas, por videoconferência.