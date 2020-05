Governo Regional ainda não decidiu sobre multa a aplicar a quem não usar máscara

O Governo Regional ainda não decidiu sobre a multa a aplicar a quem não usar máscara de protecção nos transportes públicos e espaços comerciais e outros espaços fechados. Tal como referiu Miguel Albuquerque, na conferência de imprensa de quinta-feira, esse será um factor obrigatório para a retoma da actividade gradual anunciada. Ainda assim, esta sexta-feira, Pedro Ramos referiu que ainda não foi tomada qualquer decisão sobre a multa a aplicar a quem não cumprir.

“Aqui na Região ainda não falamos sobre esse valor”, esclareceu o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, estranhando que, a nível nacional, tal como já foi anunciado, essa multa esteja apenas prevista em caso de incumprimento nos transportes público. “Essa coima para o uso nas máscaras que são consideradas obrigatórias para os transportes públicos, espaços comerciais, nos transportes e em todos espaços fechados, não chego a compreender por que é que a multa ou coima será só nos transportes públicos, se queremos que a população cumpra, deve usar a máscara em todos os casos que estão no documento”, acrescentou Pedro Ramos.

“Essa matéria é da competência do meu colega do Governo, dr. Rui Barreto, e ele provavelmente depois de analisar o documento irá dar a sua opinião que será a opinião do Governo Regional”, conclui Pedro Ramos.