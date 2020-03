Governo madeirense fecha escolas a partir de segunda-feira

As escolas da Região fecham a partir de segunda-feira e até ao fim das férias da Páscoa. O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque que deu uma nova conferência de imprensa relacionada com o coronavírus na Região.

Também fica decidido que os estabelecimentos nocturnos, designadamente discotecas, fecham portas.

O governo delibera ainda encerrar centros de dia e de convívio e restringir vista aos lares e a outras de instituições de acolhimento de pessoas idosas a um familiar directo, em horário restrito, ou seja das 14 às 17 horas.

O governo garante ainda que vai em conjunto com a Igreja madeirense tentar cessar serviços religiosos que impliquem ajuntamento de pessoas.

Esta foi a segunda conferência do dia. De manhã, o presidente do Governo da Madeira anunciou medidas adicionais de prevenção da pandemia.

O governante madeirense destacou as várias medidas decididas pelo executivo insular que incluem a “suspensão dos eventos públicos e grandes aglomerações até o dia 30 de Abril”. Também foi decidida a suspensão de todas as autorizações para atracagem de navios de cruzeiro e iates nos portos e marinas do arquipélago, e medição da temperatura dos passageiros nos aeroportos.

Miguel Albuquerque apelou, por outro lado, à população para não correr aos supermercados, garantindo que a região “está a ser abastecida com normalidade”.